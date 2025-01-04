Bakan Tekin’den özel okullara neşter

Özel okullarda çocukları okuyan aileler, fahiş fiyatlardan çok dertliydi. Yüksek fiyatlarla kitap satılmasının davalara konu olması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin harekete geçti. Tekin, okulların kendi kitaplarını öğrencilere verebileceğini, bu hususta bir sorun bulunmadığını fakat bu kitapları sisteme girmek zorunda olduklarını dile getirdi. Böylece sistemden yıl yıl fiyat artışları takip edilebilecek.

KÖKLÜ DÜZENLEME YAPILDI

Özel okullarla ilgili yaptıkları yazılımda kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretlerin bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "Mesela diyelim ki, okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girmesini istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç" uyarısında bulundu. Bakan Tekin, "Biz şunu denetliyoruz: Bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar. 2025 yılındaki enflasyon artı yüzde 5 şeklinde olacak, bu fiyatın üstüne çıkılmayacak. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. 2024 yılında yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik" dedi.

YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Bakan Prof. Dr. Tekin, 2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde köklü değişikliklerin dün yayınlandığını, böylece, 2025-2026 dönemi öncesi devreye alınmasıyla Türk eğitiminde yeni dönem yol haritasının çizildiğini kaydetti. Çocukları özel okullarda okuyan ve okuyacak olan velileri çok rahatsız eden olayları önleyecek yeni köklü değişikliklerden önemli başlıklar dikkat çekiyor. Yeni düzenleme kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek üç yeni kurum türü tanımlandı. Bunlardan ilki; ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda eğitim verilen ve bireysel olarak ödev ve projelerinin yapılmasında destek sunulan "öğrenci etkinlik merkezleri" oldu.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Öğrenci etkinlik merkezlerinde bu kurum türü için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programlar uygulanacak. İlkokul öğrencileri, programlara hafta içi okul saati dışında ya da hafta sonu devam edebilecek. Ayrıca bireylerin kendilerini tanımalarına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, psikolojik iyilik hâllerini artırmalarına yönelik bireysel ya da grup olarak profesyonel psikolojik desteğin sunulabileceği; rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bireylerin kendilerini geliştirmelerine, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına dönük eğitimlerin verilebileceği rehberlik ve "psikolojik danışma merkezleri" adı altında yeni kurum türü tanımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yazarımız Bülent Erandaç'a yeni özel okul düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DİL VE KONUŞMA MERKEZLERİ

Yönetmelik'te yapılan değişiklikle tanımlanan diğer bir kurum türü "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" oldu. Bu kurumlarda bireylerin iletişim becerilerinin ve konuşma akıcılığının geliştirilerek yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması, bulundukları çevreye yönelik uyumlarının artırılması, toplumsal katılımlarının sağlanması amacıyla dil ve konuşma ile ergoterapi alanında bireysel ve grup eğitimi verilecek. Dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerinde bu kurum türü için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan dil gelişimi, konuşma akustiği, çocukluk çağı dil gelişimi, günlük yaşam aktiviteleri, akıcı konuşma gibi programlar uygulanacak.

ÜCRETLER BELLİ TAKVİMDE TESPİT EDİLECEK

Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/ yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecekler.

SÖZLEŞME BAZ ALINACAK

Okulların ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak. Bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yİ-ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamayacak. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanacak. Düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılması sağlanacak.

MARKA LİSANS DÜZENLEMESİ

Yönetmelik'te marka lisans sözleşmesi yapan kurumlarla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre bir kurucunun marka lisans sözleşmesi yaparak özel öğretim kurumunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilere kullandırabilmesi için aynı türde en az 5 kurumunun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette bulunmuş olması şartı aranacak. Kurucular, bu şartları sağlayan kurumlarının en fazla 3 katına kadar başka gerçek ya da tüzel kişilere markasını kullandırabilecek. Bu düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.

ÖZEL KIYAFET İSTEYEMEYECEKLER

Marka lisans sözleşmesi yapanlar da dâhil olmak üzere okullar, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarında velilerce temin edilmesini engelleyici veya kurumlar tarafından belirlenen elektronik ticaret ortamından temine yönelik velileri zorlayıcı uygulamalar yapamayacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Düzenlemeyle ayrıca özel öğretim kurslarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

KURUM ÜCRETLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamamalarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı Yönetmelik'e göre, kurumlar belirledikleri tüm ücretleri kuruma ait internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Eğitim ücretiyle birlikte diğer hizmetler karşılığında alınacak tüm ücretler, kurum adına açılan ve Millî Eğitim Bakanlığı ile valiliğe bildirilen hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Ücretsiz okumada öncelik verilen şehit, gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların başvuru şartları, valiliklerce yapılacak iş ve işlemler ile benzeri hususlar, MEB tarafından hazırlanan kılavuzda düzenlenecek. Bu çocuklar servis ücreti hariç tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

MİLLETLERARASI OKULLARDA "TÜRKÇE" DERSİ OLACAK

Türk programı dışında program uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarında Bakanlıkça onaylanan haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler okutulacak. Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ya da öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve sınav hizmeti sunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu faaliyetlerini MEB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapacak. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge sunularak eğitim kurumu açıldığının tespit edilmesi hâlinde valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun, "kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı" iptal edilerek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca, okullar ders kitabı adı altında herhangi bir ücret alamayacak.