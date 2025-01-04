Mısır’ın gönderdiği ilk yardım uçağı Suriye’ye ulaştı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Mısır Kızılayı'nın Suriye Kızılayı'na sağladığı 15 tonluk yardım malzemesi, ilaç ve gıda taşıyan Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait bir sivil kargo uçağının bugün Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, El-Kahire televizyon kanalının haberine göre, Mısır'ın Şam Büyükelçisi Usame Hıdır, yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır halkından kardeş Suriye halkına gönderilen ilk Mısır yardım uçağının ulaşmasına tanık olduk." dedi.

Mısır'ın gönderdiği yardımların Suriye Kızılayı aracılığıyla Suriyeli muhataplarına ulaşacağını belirten Hıdır, bu yardımların, kardeş Suriye halkının bu kritik aşamadaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geldiğini ifade etti.

Büyükelçi Hıdır, durumdaki gelişmelere bağlı olarak diğer yardım uçaklarının da Şam'a ulaşacağını söyledi.