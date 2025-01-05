  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can'ı andı

Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."

Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA