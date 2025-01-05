Başkan Erdoğan Fethi Sekin ile Musa Can’ı andı

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."