  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem MİT, PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

AA

Giriş Tarihi:

MİT, PKK/KCK’lı 2 teröristi Hakurk’ta etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütünün silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Aslan ve Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip eden MİT, Aslan ve Mahçup'u Hakurk'ta düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.

MİT, PKK/KCK’lı 2 teröristi Hakurk’ta etkisiz hale getirdi Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

MİT, PKK/KCK’lı 2 teröristi Hakurk’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK’lı 2 teröristi Hakurk’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK’lı 2 teröristi Hakurk’ta etkisiz hale getirdi

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA