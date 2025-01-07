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ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dostu olduğunu belirterek, “Saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi. Göreve geldiğinde Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekilip çekilmeyeceği sorusuna ise, "Size şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum” diye cevap verdi.

HABER MERKEZİ

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ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump’tan Erdoğan açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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