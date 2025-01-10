Aile hekimlerine mesai dışı kazanç

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri gerçekleştirilen ve genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, Aile Hekimliği Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılacak.

VERİ PAYLAŞIMI OLACAK

Düzenlemeye göre aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek. Yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak. SGK ile bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı yapılabilecek.

ÜCRETLİ RAPOR DÖNEMİ

Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak. Raporlar karşılığı toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak. Aile hekimliği hizmetleri acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlığın belirlediği kıstaslar çerçevesinde aile hekiminin talebi ve sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler, il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerindeki hesaplara yatırılacak. Bu hesapta toplanan gelirlerin sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil olmak üzere giderler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öte yandan, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya yükseltildi. SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak. Cumhurbaşkanı söz konusu katkı payını 10 katına kadar arttırmaya yetkili olacak.