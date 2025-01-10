Başkan Erdoğan: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kardeşliğimiz, dayanışmamız yol arkadaşlığımız daim olsun. Bugün 2 önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek için Aydın'a geldik. Öncelikle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışının gerçekleştirdi. Bu yol tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. 1 buçuk ile 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Bu önemli yatırımın Aydın ve Denizli başta olmak üzere tüm Ege'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi de yol arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Teşkilatımıza bir şekilde emek veren ama artık aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün vefat uzun yollar birlikte yürüdüğümüz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Aydın ülkemizin gönül aydınlığıdır. Aydın'dan efe çıkar, zeybek çıkar. Aydın'dan darbeci çıkmaz. Şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan 'ya istiklal ya ölüm diyen' yiğitler çıkar. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzurlar içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bu vatanın bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin emaneti olduğunun farkındayız. İşte bu yüksek şuurla şehitlerimizin canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bölücü terör musibetinden ülkemizi kurtaracağız. Son dönemde çok ciddi mesafe yer aldık. Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. Sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik. Kadil'le ülkemiz arasında sarsılmaz bir duvar ördük. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 koldan kırıp attık.

Teröristlerin önünde iki seçenek var. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar.

"CHP'DE HİÇBİR DEĞİŞİM OLMADI"

Biz Özgür Özel'den umutluyduk, iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimiz ile uyumlu tablo göremedik. CHP'de hiçbir değişim olmadı, milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını edinemediler. Siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek sanıyor. Ankara'da farklı başka yerlerde farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi çocuk oyun alanına çevirdiler. Komiklikte birbirleri ile yarışıyorlar. Bir ara elinde hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu geziyordu. SGK'ya olan borçlarını kaç çeyrek olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Bir şeyler karalamış, borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altınmış. Kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade olur.