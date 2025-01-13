Süreçteki kilit ülke Türkiye... Somali-Etiyopya ilişkileri yeniden başlıyor

SOMALİ ve Etiyopya, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasında anlaştı. Türkiye, tarafları Ankara Süreci'nde bir araya getirdi ve sorunun çözümü için kritik rol üstlendi.

ERDOĞAN ÖNCÜLÜK ETTİ

SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasında mutabık kaldı. Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri "yeniden kurma ve geliştirme" kararı alındı. Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı. Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürüldü.