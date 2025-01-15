Hamas Gazze’de anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Filistinli bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'de şehir merkezlerinden çekilmesine ilişkin haritaların, Hamas'a teslim edilmesinin ardından Hareket'ten cevap geldiğini belirtti.

Hamas'ın taslak anlaşmaya olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış "güvenlik kabinesi" ve hükümetinin; ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği aktarıldı.

İsrail güvenlik kabinesi ve hükümet, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacak.

Habere göre, Hamas yönetimi de anlaşmaya olumlu yanıt verdi ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulması bekleniyor.

KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.

Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.