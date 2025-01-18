MSB açıkladı: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar sonucu toplam 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"21 TERÖRİST ETKİSİZ"

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." dedi.