Avrupa Birliği’nde Trump hazırlığı: Liderlerden ortak ’dik durma’ mesajı

Trump'ın yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamasından sonra Almanya, Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki siyasetçiler, ABD'ye karşı birlik içinde güçlü durulması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

ALMANYA'DAN "GÜÇLÜYÜZ" MESAJI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Trump'ı göreve başlamasından dolayı kutlayarak, "Bugün Başkan Trump göreve başlıyor. Tebrikler. ABD bizim en yakın müttefikimiz ve iyi bir transatlantik ilişki her zaman siyasetimizin hedefidir. 27 üyeli ve 400 milyondan fazla insanla Avrupa Birliği (AB) olarak güçlü bir topluluğuz." ifadesini kullandı.

Almanya'da ana muhalefet konumunda bulunan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Avrupalıları öz güven ve birlik içinde olup Trump'a karşı hareket etmeye çağırdı.

FRANSA'DAN "DİK DURMALIYIZ" ÇAĞRISI

Fransa Başbakanı François Bayrou, AB ve Fransa'nın, Trump'ın politikaları karşısında hiçbir şey yapmaması durumunda ezileceklerini ifade etti.

Bayrou, Trump'la beraber ABD'nin, dolar ve sanayi politikasının yanı sıra tüm araştırmaları kontrol altına alarak ve herkesin yatırımlarını elde ederek "baskın politikalar" yürütmeye karar verdiğini belirtti.

Bayrou, "(Bu baskın politikalara karşı) Bir şey yapmazsak, baskı altına alınacağız, ezileceğiz, göz ardı edileceğiz. Bu karar, Fransızlar ve Avrupalılar olarak bize bağlı, çünkü Avrupa (Birliği) olmadan bunu yapmak imkansız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa'yı "uyanmaya" davet ederek, ABD'ye olan bağlılığın azaltılması için savunma alanında daha fazla harcama yapılması gerektiğini aktardı.

Macron, "Amerikalı müttefikimiz yarın Akdeniz'deki savaş gemilerini çekerse Avrupa'da ne yapacağız? Peki ya savaş uçaklarını Atlantik'ten Pasifik'e çekerlerse?" sorularını yöneltti.

İSPANYA'DAN MUSK VE X ELEŞTİRİSİ

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump'ın yemin töreninde Nazi selamına benzetilen hareketinin ardından X sosyal medya platformunu kullanmayı bıraktığını söyledi.

Diaz, "Musk aylardır X'i siyasi amaçları doğrultusunda kullanıyor. X artık bir iletişim aracı ve sosyal ağ olmaktan çıktı. Algoritmasını kullanarak bazı fikirleri diğerlerinden üstün tutan ve bununla kamuoyunu etkileyen bir propaganda mekanizmasına dönüştü." dedi.

Trump'ın yemin töreninde tüm dünyanın Musk'ın Nazi selamını taklit ettiğine şahit olduğunu aktaran Diaz, "Bu çarpıcı görüntü aylardır düşündüğüm bir kararı almaya itti. Bundan sonra X sosyal medya platformunu kullanmayacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Trump'ı "çevrelediğini" iddia ettiği ekonomi, teknoloji ve medya gücüne karşı demokrasiyi savunmak için Avrupa'da herkesin ayaklanması gerektiğini belirtti.

Sanchez, yemin ederek görevine başlayan Trump'ı ve seçimler sırasında ona en büyük desteği veren Tesla, Space X ve X şirketlerinin sahibi Musk'ı isim vermeden eleştirdi.

Tarihin, teknolojilerin tek başına refah yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Sanchez, "Statükoyu güçlendirme, güçlülere daha fazla güç verme ve zenginleri daha zengin yapma eğilimindeler. Bu tehdit özellikle şu andaki boyutunda oldukça ciddidir." dedi.

Sanchez, "ABD'deki teknolojik kast sisteminin, Silikon Vadisi'nin, toplumsal tartışmaları kontrol etmek ve Batı genelinde hükümet eylemlerini kontrol etmek için sosyal ağlar üzerindeki mutlak gücünü kullanmaya çalıştığını" ifade etti.

Bunlara karşı isyan etmek ve alternatifler üretmek gerektiğini belirten Sanchez, "Bunu en kısa kelimelerle şu sözlerle açıklayacağım. Demokrasi bir avro değildir, bir kişi ya da bir tweet de değildir, bir oy kullanmadır. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tehditle yüzleşmesi ve demokrasiyi savunması gerekiyor." diye konuştu.

Sanchez, yapay zeka ve sosyal medya ağlarında "tedbirlerden bazılarının gevşetilmesinden, finans ve siyasi gücün yoğunlaşmasından" şikayet ederek, "Milyonlarca insanı etkileyen mesajların sosyal ağlar üzerinden yayınlanabilmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, yapay zeka kullanımının vatandaşların haklarına saygı göstermesi, demokratik devletin ilkelerine uyması, eşitsizliği azaltmaya ve insanlara hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

ORBAN'DAN BRÜKSEL'İN ELE GEÇİRİLMESİ ÇAĞRISI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın başkanlığının Avrupa'da sağın güçlenmesini beraberinde getireceğini söyledi.

Orban, AB yönetiminin liberal politika ve yaklaşımları nedeniyle Avrupa'nın Çin, Rusya ve geleceğin kıtası olarak tanımladığı Afrika'dan uzaklaştırdığını, ekonomik gücün Batı'dan Asya'ya kaydığını ifade etti.

Trump'ın başkanlığıyla Brüksel'de güneşin bile farklı parlayacağını kaydeden Orban, "ABD'de yeni başkan, Brüksel'de geniş bir vatanseverler grubu. Büyük coşku. Saldırı başlayabilir. Brüksel'i ele geçirmeyi amaçlayan taarruzun ikinci aşamasını başlatıyorum." değerlendirmesinde bulundu.