Fahiş fiyat talep eden özel okullar MEB’in radarında

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı. MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttü.

İKİ YILLIK VERİLER İNCELENDİ

BAKANLIK, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Tespit edilen özel okulların etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirtildi.