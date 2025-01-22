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76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği otel yangını faciası yürekleri dağladı. Yangının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta" ifadelerini kullanmıştı ancak Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

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76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Bolu Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 kişiden 76'sı yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken otelde yangının ilk başladığı yer olan kafenin itfaiye raporu da ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken bazı ifadeler yer alıyor.

76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Sorumluluğun belediyede olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u çirkin ithamlarla yalanlamaya yeltenen Tanju Özcan, yangın bölgesinin belediye kontrolünde olmadığını iddia ederek, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartalkaya Bölgesi'nde yetkili olmadığını iddia etti. CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce yani 2 Ocak 2025'te Kartalkaya Bölgesi'ndeki kafe için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye hitaben yazılan belge, 24 Aralık 2024 tarihli şirket başvurusuna cevaben hazırlanmış.

Tek sayfalık belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde ilgili şirket adına açılmak istenen "bir kafe restoran" için itfaiyenin onay verdiği görülüyor. Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın (Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş) adresi Bolu Ticaret Sicili kayıtlarında "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.

76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Yani belediye itfaiyesi tarafından onay verilen tesis, yangın olayının yaşandığı Grand Kartal Otel içerisinde bulunuyor. Bu belge Bolu Belediyesi'nin hem Kartalkaya Bölgesinde yangın denetim yetkisinin olduğunu hem de yangın çıkan otelde kafe bölümüne sadece 19 gün önce yangın uygunluk belgesi verdiğini gösteriyor.

Bilindiği gibi, görgü tanıklarını ifadesine göre yangın otel içindeki restoranda başlamıştı. Daha sonra tüm oteli sarıp faciaya dönüşmüştü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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