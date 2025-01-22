76 canı alan yangının çıktığı otel 19 gün önce denetlenmiş! Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye hitaben yazılan belge, 24 Aralık 2024 tarihli şirket başvurusuna cevaben hazırlanmış.

Tek sayfalık belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde ilgili şirket adına açılmak istenen "bir kafe restoran" için itfaiyenin onay verdiği görülüyor. Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın (Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş) adresi Bolu Ticaret Sicili kayıtlarında "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.