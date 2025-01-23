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BAE, Katar ve Azerbaycan liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

BAE Katar ve Azerbaycan liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziyelerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BAE, Katar ve Azerbaycan liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Katar Emiri Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmelerde 3 ülke lideri Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

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