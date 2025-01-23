Kartal dört köşe

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. 12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 17. dakikada Rafa Silva'nın topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 45+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

SKORU JOAO MARIO BELİRLEDİ

60. dakikada Rafa Silva, ceza sahası sol çaprazında kaleci Agirrezabala'yı geçtikten sonra topu kale önüne çıkardı. Altı pasın hemen dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Rashica, yerden yaptığı sert vuruşta topu filelerle buluşturdu: 2-1. 78. dakikada Rashica'nın pasında meşin yuvarlağı penaltı noktasına yakın noktada önüne alan Rafa Silva'nın şutunda, kaleciye çarparak havalanan topu Portekizli oyuncu çizgi üzerinde bir kez daha dokunarak ağlara gönderdi: 3-1. 90+1. dakikada ceza sahasında Semih'e yapılan hareket için VAR uyarısı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada topun başın geçen Joao Mario meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere gönderdi: 4-1. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

RASHİCA VE SİLVA YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu yendiği karşılaşmada üç golde de Rafa Silva ve Rashica imzası vardı. Rashica'nın kaydettiği iki golün asistini Portekizli Silva yaparken, Silva'nın attığı golde ise pas Rashica'dan geldi.

BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI

Siyah-beyazlılar dün akşam aldığı kritik galibiyetle ilki başardı. Kara Kartal, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen zirve ortağı Athletic Bilbao'yu mağlup etmeyi başardı.

SOLSKJAER İLK MAÇINDA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao karşısında takımıyla ilk maçına çıktı. Norveçli çalıştırıcı, takımının 0-0 berabere kaldığı Samsunspor müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Solskjaer, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu yedeğe çekerken, yerine Ernest Muçi'yi görevlendirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi. Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.

BOLU'DAKİ FACİA UNUTULMADI

Siyah-Beyazlı oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların bu pankartla sahaya çıkmaları tribünlerden alkış aldı. Beşiktaş taraftarı, hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik de çalınmadı. Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BERKE ÖZBAY- MİNİ YORUM

Sezona Süper Kupa'yı kaldırarak flaş bir başlangıç yapan ancak sonrasında gerek yönetim gerekse de saha içinde vadettiği performanstan çok çok uzak bir görüntü çizen Beşiktaş, yeni başlangıçlarla yeni bir sayfa açtı. Önce başkanlığa Serdal Adalı'nın gelmesiyle umut tazeleyen siyah-beyazlılar, ardından Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevine başlamasıyla adeta yeniden yapılandı.

Norveçli ile el sıkıştıktan sonra çıktığı ilk maçta Beşiktaş ligde Samsunspor karşısında bazı negatifliklerin pozitife döndüğünü görmüştük. Mücadele ve istek artmış, adeta ölü toprağını üzerinden atmıştı. Dün de Kara Kartal yeni çalıştırıcısı Solskjaer ile Athletic Bilbao karşısında etkili bir başlangıç yaptı. Oyunun kontrolünü eline alan siyahbeyazlılar, başlarda güçlü rakibi karşısında tempoyu düşük tutarak hücumda ise rakip kaleye hızlı gitmek istedi. Norveçli'nin yaptığı plana oyuncular da ayak uydurmayı başarırken, Kartal hazırlanışıyla ve bitişiyle güzel bir golle öne geçti. Ancak ilk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yiyerek soyunma odasına eşitlikle gidildi.

RAKİBİNE KABUS GİBİ ÇÖKTÜ

Siyah-beyazlılar ikinci yarıda da aynı oyununu sürdürdü. Ani baskılarla rakibini hata zorlamayı sürdürürken, kaptığı toplarla büyük fırsatlar yakaladığı gibi akan oyunda da birçok kez tehlike yarattı ve beklenen oldu. Siyah-beyazlılarda Silva-Rachica işbirliği Bilbao'nun üstüne adeta kabus gibi çöktü. Kara Kartal, Avrupa Ligi'nde ikinci sırada bulunan ve rakiplerine kök söktüren İspanyol ekibini saf dışı bırakmayı başardı.

Beşiktaş'ın bu başarısında teknik direktör dokunuşu fazlasıyla hissedildi. Kartal, dağınık görüntüsünden uzaklaşan, mücadeleden kaçmayan, dikine giden ve golü düşünen bir ekip hüviyetine bürünmüş bir vaziyetteydi.

Kadroya yapılacak takviyelerle birlikte Beşiktaş için, taraftarlar için tam manasıyla gelecek vadeden bir sonuç ve oyun seyrettik.