“Korsan rapor paylaşarak milletimizi aldatmayın”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medyadan dolaşıma soktuğu "Kartalkaya otel yangını bilirkişi raporu"nun korsan olduğunu belirtti.

"AİLELERE SAYGISIZLIK"

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metninin paylaşıldığını dile getiren Bakan Tunç, Özgür Özel'in rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalıştığını söyledi. Özgür Özel'i büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıkla suçlayan Bakan Tunç, "Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?" dedi. Soruşturmanın her aşamasının tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edeceğini aktaran Tunç, bu acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.