Bakan Fidan’dan Bağdat’a kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle, aralarında Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in de yer aldığı üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gündeminde öne çıkan başlıklar ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.

İSTİKRAR VURGUSU

Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin Irak'la ilişkilerini olumlu bir gündem temelinde ve kurumsal bir çerçevede ilerletme yönündeki iradeyi teyit etmesi ve Irak'ta güçlükle tesis edilen istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasının önemine dikkat çekeceği bekleniyor. Ayrıca Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani hükümetinin sarf ettiği çabaların Türkiye tarafından da desteklendiğini belirteceği öngörülüyor.