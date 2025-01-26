Facianın sorumluları adaletten kaçamayacak

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı. Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi.

44 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Dün yapılan incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği korkunç yangında yaralananlarla ilgili de bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

TUTUKLU SAYISI 9'A ÇIKTI

Otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı ise 9'a çıktı. Yangınla ilgili soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10'u önceki gün adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras dün tutuklandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz de tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DİĞER OTELİ DE SORUNLU

Kartalkaya'da yaşanan otel yangını dosyası, işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'ine de sıçradı Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecek ve cezalandırılacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" dedi. Yangının ardından kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Tunç, "Kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç yürütülüyor. Kamera görüntüleri ve bulgular üzerinden soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Soruşturmanın genişletilmesinden rahatsız olan bazı kişiler ortaya çıktı. Ne yazık ki, bir korsan metinle, rapor olduğu iddia edilen bir belgeyi gündeme taşıdılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bu metni, kamuoyunu meşgul etmek için kullandılar. Bu, 78 vatandaşımızın ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi.

VİCDANSIZLAR ALAY ETTİLER

Kartalkaya'daki facianın ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bir görüntü paylaştı. Şahıslar hakkında jet hızıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Paylaşımda şahısların önce hayatını kaybeden kişinin ismini söylediği, ardından o şahsın ismi ile hakaret ederek konuştuğu görülüyor.

İZMİR'İN BOZDAĞ'DAKİ KAYAK MERKEZİ KAPATILDI

Bolu'daki facianın ardından gözler Türkiye'nin diğer noktalarındaki kayak merkezlerine çevrildi. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'da bulunan kayak tesislerindeki otel, kafeterya, telesiyej, teleski ve kayak alanı, valilik kararıyla tamamen kapatıldı. İşletme hakkını 29 yıllığına alan Bozmer Şirketi yetkilileri, İzmir Valiliği'nin 11 Ocak 2025'te Bozdağ'daki tüm tesisleri eksikleri nedeniyle tamamen kapattığı bilgisini verdi.