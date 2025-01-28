MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" notunu düştüğü paylaşımında şunları kaydetti:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü… pic.twitter.com/yQ9LckvMzy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2025