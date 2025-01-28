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Ticaret Bakanlığından yangın malzemesi denetimleri hakkında açıklama

Ticaret Bakanlığı, işletme bulunmayan 4 il dışında 77 ilde yapılan yangın malzemesi denetimleri sonucunda 395 işletmeden toplam 5.154 ürünün denetlendiğini ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek 351 işletmeden savunma istendiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ

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Ticaret Bakanlığından yangın malzemesi denetimleri hakkında açıklama

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimleri çerçevesinde 395 denetlenen işletmenin 351'inden savunma istendiğini duyurdu

351 İŞLETMEDEN SAVUNMA İSTENDİ

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığından yangın malzemesi denetimleri hakkında açıklamaBakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

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