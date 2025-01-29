Facida yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı: Toplam gözaltı sayısı 28 kişi oldu

78 kişinin hayatını kaybettiği bolu yangın faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi. İşletme sahibi Halit Ergül, Damadı Şirket Genel Müdürü Emir Aras ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun'unda aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmış. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi ise adli kontrol karırı ile serbest bırakılmıştı.

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Son olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen FQC firmasının yetkilisi Ali Ağaoğlunun adlliyede işlemleri devam ederken İstanbul Edirne Gazelle otel kat görevlisi olan İ.E'ninde gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.