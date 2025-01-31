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MSB duyurdu! 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmene ilişkin karar açıklandı. MSB, 'Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amiri ile Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene 'Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası' verildi' ifadelerini kullandı.

AA

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MSB duyurdu! 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK’dan ihraç edildi

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK’dan ihraç edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

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