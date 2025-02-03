Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi Tayfun’un 3. test atışı yapıldı

ROKETSAN, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Vatanımızın güçlü, hızlı ve hırçın Tayfun'u. Yerli ve milli füzemiz Tayfun, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise ROKETSAN'ın paylaşımını alıntılayarak, şu paylaşımı yaptı:

"Savunma sanayiimizde kritik bir eşik daha aşıldı! Tayfun, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladı. Gerçekleştirilen test atışı sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladı. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."