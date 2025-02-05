Sürgün Filistinlilere Türkiye sahip çıktı

Türkiye, saldırılarını başlattığı ilk günden bu yana İsrail'in insanlık suçuna varan eylemlerinin sona ermesi için politikalar yürütüyor. Son olarak İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin devamı için de inisiyatif alındı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine MİT tarafından Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı.

50 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı. Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı.

İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

MISIR İLE TEMAS KURULDU

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak. Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu.

Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Güvenlik kaynakları, Başkan Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İSRAİL ORDUSU İTİRAF ETTİ

ATEŞKESİN devam ettiği süreçte İsrail ordusundan itiraf gibi bir açıklama geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla ateş açıldığı belirtildi. Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için "ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı" öne sürülen açıklamada, Gazze'de her türlü senaryoya hazır olunduğuna işaret edildi. Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.