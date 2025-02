TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Trump’ın skandal Gazze planına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1,5 yıldır devam eden bu soykırımın ardından Uluslararası Adalet Divanı bakımından hakkında tutuklama kararı çıkartılmış olan bir potansiyel suçlu, soykırım suçlusu ve uluslararası hukukun karşısında da sanık durumunda olan bir sözde başbakanın, dünyanın en büyük ülkesi olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından hem de böyle bir kral edasıyla karşılanmış olması ise insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. Hatta başta Amerika'nın sokakları, meydanları olmak üzere, o meydanları dolduran milyonlarca insaf ve vicdan sahibi, bu yeni tiyatroyu ibretle, hayretle izlemişlerdir.

"SOYKIRIM HESABI İNSANLIK ADINA SORULACAKTIR"

Şunu söylemek isterim ki Netanyahu'nun işlediği bu suçlardan hesap vermesini hiçbir güç kurtaramayacak, hatta Trump'ın gayretleri bile hiçbir sonuç vermeyecek ve mutlaka Netanyahu ve çetesi uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve bu katliamların, bu soykırım hesabı insanlık adına sorulacaktır.

Ayrıca Gazze'de 1,5 yıldır savaşan, bütün akrabalarını kaybetmiş olmasına rağmen aç biilaç, evsiz, üstünde kendisini yağmurdan, çamurdan koruyacak hiçbir şey olmamasına direnen yaklaşık 1 milyon 800 bin Gazzeli kardeşimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum.

İnsanları evlerinden ettiniz, ailelerini yok ettiniz, insanların geleceklerini yok yok etmeye çalıştınız ama onların gönlünden vatan sevgisini, millet sevgisini ve ait olduğu topraklara aidiyetlerini söküp atamadınız.

Şimdi bunu gerçekleştirememiş olan, Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların yeni bir hayalin peşinde koşmaları anlaşılır gibi değildir. Amerikan Başkanının, seçilir seçilmez ortaya koyduğu, "Orta Doğu'da bir istiyor." sözlerinin hemen arkasından ABD'nin başkentinde gerçekleştirilen bu tiyatroda söyledikleri sözler, asla kabul edilemez. Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin 'in bir parçası olmaya devam edecektir.

Gazze, sizin şirketlerinize satılık, kupon bir arazi değildir. Gazze, asırlar boyunca Müslüman Filistin halkının kanlarıyla suladığı aziz bir vatan parçasıdır. Nasıl bizim için bu vatanın her bir köşesi her bir karışı aziz bir vatan parçasıysa Filistinliler için Gazzeliler için de Gazze toprakları öyle bir yerdir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. İspatı da herhalde 1,5 yıldır fiilen her gün yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerine şu tavsiyeyi yapmak da hakkımızdır diye düşünüyorum. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların yeni bir maceraya doğru Orta Doğu'yu sürüklemeye hakları yoktur. Böyle bir karara Orta Doğu'daki bütün halklar, bütün devletler karşı çıkacak, böyle bir gelişme asla gerçekleşmeyecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye, barış vizyonuna sahip olmaya devam edecek ama sözünü en güçlü bir şekilde söylemeyi de sürdürecektir.

Filistin halkının bütün haklarını; başta var olma hakkını, Filistin Devleti'nin egemenlik hakkını ve Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarının kutsal bir yer olduğunu ve bunların hepsinin de Filistin halkının kendi malı olduğunu, mülkü olduğunu her platformda destekleyecektir.

Olmayacak duaya "Amin" demeyin diyerek ABD'nin yeni başkanını uyarıyor ve bu yanlış tutumdan acilen dönmesinin dünya barışı için de Orta Doğu barışı için de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.