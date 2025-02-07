Hüzün ve sevinç

ÜLKE olarak en acı sınavlardan birini verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 40 bine yakın bina yerle bir oldu. 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük depremde bu binalarda 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Felaketin yıl dönümünde büyük yıkımın yaşandığı kentlerimiz başta olmak üzere dört bir yanda hüzün vardı...

Asrın felaketinin yıldönümünde buluşan vatandaşlar kaybettiğimiz canları dualar ve gözyaşları ile andı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

BİNLERCE kişi depremin yaşandığı saat 04.17'de dondurucu soğuk ve kar yağışına rağmen meydanlarda buluştu. Acıların tazelendiği törenlerde, yitirdiğimiz canlarımız için gözyaşları sel oldu.

Yeni evlerinde kahvelerini yudumlayan depremzedelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Yurt genelindeki törenlere katılan herkesin ortak temennisi ise ülke ve millet olarak bir daha böyle büyük acılarla sınanmamak oldu.

ASRIN felaketinin üzerinden geçen 2 yıl yaşanan büyük acıları elbette unutturmadı ama hayata dair umutlar hep taze kaldı. Yıkılan şehirlerimizin birer birer ayağa kalkması ve evsiz kalan binlerce vatandaşımız için yeni konutlar inşa edilmesi için dünya üzerinde eşine az rastlanan bir devlet-millet dayanışması sergilendi.

YARALAR HIZLA SARILDI

ÜLKE genelinde hakim olan seferberlik ruhu, deprem yaralarının hızla sarılmasına öncülük etti. Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi. Geçen sürede yürütülen devasa konut seferberliği sayesinde ise depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı.