Türkiye’den Trump’a Gazze yanıtı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük bir soykırım yaşanan ve yerle bir olan Gazze için "biz devralacağız" açıklaması tüm dünyada büyük bir tepkiye neden olurken Türkiye'den ilk yanıtlar da gelmeye başladı. TBMM Dışişleri Komisyonu Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı gündemine aldı.Geçtiğimiz günlerde binlerce kişinin katili soykırımcısı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Trump, "ABD Gazze Şeridi'ni devralacak. Bölgeyi düzeltecek, yıkılmış binalardan kurtaracak, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma yaratacağız" açıklaması yaptı. Gazzelileri, yaşanan büyük soykırımı yok sayan Trump'un bu sözleri bütün dünyada yankı buldu. Trump'un bu sözlerine Türkiye de gerekli yanıtı verirken TBMM'den anlamlı bir adım geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu önümüzdeki hafta toplanarak Filistin ile imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve çifte vergilendirme anlaşmalarını görüşecek. Daha sonra bu anlaşmalar TBMM Genel Kurul gündemine indirilip hızla onaylanacak. İki anlaşmanın da "yatırım ve teknoloji paylaşımına yönelik düzenlemeler içermesi dikkat çekiyor.