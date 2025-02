Başkan Erdoğan: Bağımsız Filistin için mücadele edeceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Malezya ve Endonezya'nın ardından Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geldi. Erdoğan, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Pakistan arasında yeni anlaşmalar imzalandı. Erdoğan ve Şerif imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan, sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir.Bu eşsiz tarihi bağlarımızın dışında 2009 yılında Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kuvvetlendiren en güçlü mekanizmadır. Konseyimizin 7'inci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.

Tarım, enerji, kültür, bilim, bankacılık alanlarında 24 belge imzaladık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik.

Pakistan Cumhurbaşkanı ile de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara artırma konusunda çalışmalara hem fikiriz. Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik.

6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Pakistan halkının milletimizle gönül bağının en halisane örneğidir.

"KEŞMİRLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanındayız. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Pakistan'ın Filistin konusundaki dirayetli duruşunu da takdirle karşılıyoruz. Gerek BM, gerek İİT ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında destek vermenin gayretindeyiz. Bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Şahbaz Şerif'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Sayın Cumhurbaşkanı her zaman mazlumların hakkını savundu. Siz sesinizi yükselttiğinizde dünya bunu net bir şekilde duyuyor. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası yakından takip etti. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sizler her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında oldunuz. Biz de Türkiye'nin istediği gibi her zaman Kıbrıs meselesine destek verdik. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduk.

Ticaret yatırım, stratejik yatırım konusunda onlarca mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık. İmalat, sanayi noktasında bütün bu girişimlerin yapılması bizi mutlu ediyor. Bu noktadaki kararlılığımız umarım devam eder."