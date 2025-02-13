Başkan Erdoğan Pakistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan Asya (Malezya - Endonezya - Pakistan) turuna çıktı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmek üzer başbakanlık binasına doğru hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakanlık'ta karşılama töreni düzenleniyor.