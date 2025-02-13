MSB’den Trump’ın Gazze planına tepki

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 377'ye yükseldi.

Hudut güvenliği

Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin181 oldu.

Gazze'de ateşkes

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında,Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

"Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam etmektedir. Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır".

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SURİYE'DEN TEMİZLENMESİ"

"Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.

Ayrıca Suriye'ye Askerî Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz".

"METEOR FÜZELERİNİ ENVANTERİMİZE KATMAYI PLANLAMAKTAYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.

Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

Steadfast Dart 2025 ve Dacia tatbikatı'nda son durum

Bakanlık kaynakları, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili şunları söyledi:

"Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar.

Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir.

Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir."