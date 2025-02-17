"TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları nüksetti"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar ve muhalefet partilerinin muhtemel cumhurbaşkanı adayı hakkında yazılı açıklama yaptı. Devlet Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'TAVŞAN ADAY PAZARI'

"GEÇTİĞİMİZ günlerde TÜSİ- AD Genel Kurulu toplanmış, bu kapsamda mezkur derneğin başkanıyla yüksek istişare konseyi başkanının sıralı ve sivri eleştirileri ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir. TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir. Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİ- AD'ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır."

"Muhalefet partilerinde, özellikle CHP'yi rehin almış Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Üstelik sorunları tarif ederek bununla mündemiç sözde çözümleri paylaşan TÜSİAD yöneticilerinin ezberleri tekrarlamaktan öte sunumları inandırıcı ve ikna edici bir muhtevadan tamamen yoksundur. Saman altından su yürütme dönemi kapanmıştır. CHP'nin ve yanında- yöresinde yuvalanan marjinal muhalefet partilerin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarının eşkali belli olmaya başlamış, robot resmi de çizilmiştir."