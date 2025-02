Bakan Tunç’tan The Economist’e tepki: Bu kirli senaryolara boyun eğmeyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist'in skandal açıklamalarına, "Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir" sözleriyle tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist dergisinde yer alan "Türkiye'de Yeni Bir Baskı Dalgası Güçleniyor" başlıklı yazıya ilişkin paylaşımda bulundu. Derginin Başkan Erdoğan'ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tunç şu ifadeleri kullandı: "The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya ve büyümeye devam edeceğiz."