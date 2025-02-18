Fidan: Barışa katkıda bulunmak için hazırız

Bakan Hakan Fidan, Suriye'deki iç durumlar, Gazze ve İsrail savaşı ile Ukrayna- Rusya arasındaki gerilimle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Ukrayna'da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır" dedi. Öncelikli olarak bir ateşkese, uygulanabilir ve uzun vadeli bir barış planına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Fidan; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, Avrupalıların ve Türkiye'nin olası ateşkes ve barış planının farklı yönleri üzerinde çalıştığını kaydetti.

'ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ'

Bakan konuyla ilgili olarak, "Ancak, kısa vadeli acil ateşkes ihtiyacını uzun vadeli stratejik kaygılarla birleştirmek şu anda çok önemli bir konu. Şu anda üzerinde çalıştığımız konu tam olarak bu" ifadelerini kullandı. Avrupalıların Ukrayna meselesinde masada olmama ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Fidan, konuya ilişkin şöyle söyledi: "Avrupalı dostlarımızın endişelerini gerçekten anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse haklı olduklarını düşünüyorum." Barış sürecinde Avrupalılara da danışılması gerektiği belirten Fidan, Türkiye gibi onların da sürecin parçası olması gerektiğini ifade etti.

'YAKIN ÇEVREMİZDE OLUYOR'

Türkiye'nin Ukrayna'nın barış sürecinde Avrupa'nın da masada olmasını desteklerken; Avrupa'nın Türkiye için aynı düşüncede olmadığını belirten Fidan, gerçekleşmekte olan savaşın Türkiye'nin yakın çevresinde olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "(Avrupalılar) Onların masada olma hakkını tanıyoruz. Ama çoğu zaman Türkiye'nin de masada olması gerektiğini söylemeyi ihmal ediyorlar. Çünkü savaş bizim yakın çevremizde oluyor. Bunun haricinde her iki tarafla da yakın bağlarımız var ve Türkiye pek çok aktörden daha fazlasını sunabilir."

'BÜTÜNLÜK KORUNMALI'

BAKAN Fidan, değerlendirmesinde savaşın bir sonucu olarak "birtakım seçimlerin yapılması gerektiğine" de dikkat çekti. Bakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İdeal bir dünyada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunduğunu görmek isteriz. Ancak şu an savaş dönemindeyiz ve maalesef bu savaşın bir sonucu olarak bazı seçimler, bazı acı seçimler yapmak zorundayız. İşte şu anda karar vermeye çalıştıkları şey bu. Neleri alabilecekleri, neleri dışarıda bırakabilecekleri, neleri erteleyebilecekleri. Bence şu anda odaklandıkları öncelikli alanlardan bazıları bunlar."