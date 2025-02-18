İmamoğlu’na 4 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'bilirkişi' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu için 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile isminin yayınlandığı ve hiçbir hukuksuz işe imza atmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

YAYINDA İFŞA ETMİŞLERDİ

Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında hazırlanan iddianamenin de detaylarına ulaşıldı. İddianamede, Seda Selek'in hazırlayıp sunduğu programda canlı yayınlandığı ve bilirkişinin isminin açıklandığı yer aldı. Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.