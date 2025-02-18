Sanal kumar bağımlılığı gençliği tehdit ediyor

14 - 16 yaş grubu arasında kumar bağımlılığı hızla yayılıyor. Özellikle sanal kumarın mobil uygulamalarla oynanması kumara ulaşımı da kolaylaştırıyor. Konuya ilişkin Yeni Asır'a konuşan Uzman Psikolog Gamze Bozkurt Küçükkalay, her geçen gün danışan ailelerin sayısının çoğaldığını ve ailelerin büyük çıkmazda olduğunu dile getirdi. 14 ile 16 yaş aralığında bağımlılığın arttığına dikkat çeken Küçükkalay, kumar bağımlığının belirtileri ile ilgili "Yalan söyleme alışkanlığı, kumardan vazgeçememek, bırakma çabalarının yarım kalması, kontrolü kaybetmek, ilişkilerin bozulması, kendini yalnız hissetmek, hayalperest olmak" dedi.

Uzman Psikolog Gamze Bozkurt Küçükkalay

"İnternet kullanımının 18 yaş altındaki bireylerde yaygınlaşmasıyla, birçok olumsuz durum karşımıza çıkıyor" diyen Küçükkalay şöyle konuştu; "Çocuk ve ergenlerde büyüyen tehlikelerden biri, cep telefonundan ulaşabildikleri kumar bağımlılığı ve bahis. Bu ruhsal sorunlara da yol açıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ankisiyete bozuklukları ve depresyon ortaya çıkabiliyor. u bu hastalıkların görülmesi işin içinden çıkılmaz hale getiriyor."

Ailelere büyük iş düştüğünü söyleyen Küçükkalay "Aile içi diyalogların güçlendirilmesi, ebeveynlerin bu konu hakkında bilinçlendirecek eğitim ve dijital okuryazarlık verilmesi. Ailelerin gençlere teknoloji kullanımıyla ilgili uygun sınırları koyabilmesi ve olası riskler hakkında bilgilendirmeleri çok önemli" diye konuştu.

AİLE DESTEĞİ ŞART

Küçükkalay, son olarak "Çocuğun sosyal medya ve internet kullanımını sınırlandırılması ve ebeveynlerin denetiminde olması gerekir. Çocukları ve ergenlerin kumar oynama davranışı ve bağımlılıktan korumak için olumlu model olunması gerekir aynı zamanda kişilik gelişimlerinde yeterlilik duygusunu desteklemek, onların güçlüklerini erken fark edip müdahale edilmeli. Özellikle çocuklar için küçük yaşlardan itibaren ulaşılabilir ebeveynler olmak, iyi iletişim kurup sohbet edebilmek çok değerli" dedi.

Sanal kumar bağımlılığı gençler arasında yayılıyor.

KURTULMAK İÇİN BAŞLICA UNSURLAR:

KÜÇÜKKALAY, sanal kumar bağımlılığından kurtulmak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı; "Tüm site üyelikleri iptal edilmelidir. Bütçe kontrolünü devredilmeli yani, bağımlı para yatırmaya devam ediyorsa bağımlılıktan kurtulma sürecinin kalıcı olması için bütçe kontrolünü geçici bir süre bir yakınına bırakması düşünülebilir. Çevrenin desteğini almak bu süreçte önemlidir. Kişinin odak noktasını değiştirmek de önemlidir. Bir konu ne kadar çok önemsenir ve hayatın merkezine koyulursa, kurulan duygusal bağ o kadar artar."