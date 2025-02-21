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MSB'den acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehit olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MSB’den acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasına yer verildi.

MSB’den acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu

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