Değişim kongresinde tarihi mesajlar

ERDOĞAN, dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasına, kongrenin partilerine, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek başladı. Erdoğan, konuşmasında Dede Korkut'tan alıntılar yaparak şöyle söyledi: "Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiyemizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızdır."

'2053 VE 2071 VİZYONUMUZ BULUŞACAK'

"DÜN rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz" diyen Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk kongresini uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan Kadın Kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim; gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. AK Parti'nin gerisindeki sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, köklerdir. Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vadetmemişti. Biz o gül bahçesini kendi ellerimizle adım adım kendimiz kurduk" ifadelerini kullandı.

'YA SİLAH YA DA SİVİL SİYASET'

ERDOĞAN, "Terörsüz Türkiye" ideallerinin, her kesimden vatandaşın yürekten desteklediği geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'Ya terör ya demokrasi' diyoruz, 'Ya silah ya sivil siyaset' diyoruz. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Biz, muhalefet gibi lafla peynir gemisi yürütmenin çabasında değiliz. Milletimize olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla icraat yaparak, daha çok hizmet ederek ödemenin gayretindeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hastane yatak sayımızı 164 binden 183 bini nitelikli olmak üzere, toplam 271 bine yükselttik. Toplamda 37 bin 332 yataklı 25 şehir hastanemizi hizmete sunduk. Satın alma gücü paritesine göre, 2023 yılında dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi olduk" dedi. Erdoğan, yerli elektrikli otomobil TOGG'un üretiminde 52 bini aştıklarını belirtti.

GIDAYA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

"TEK Durak Ofis" anlayışıyla Türkiye'yi büyük yatırımların hedef ülkelerinden biri haline getireceklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Yeşil Kalkınma vizyonumuzla, yatırımlarımızı yeşil finansmanı aktif bir şekilde kullanarak büyütecek, rekabetçi üretim yapısını tesis edeceğiz" dedi. Erdoğan, su ve taşkın yönetiminin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunmasında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçireceklerini, Elektronik Devlet sistemini bugünün teknolojik yenilikler ışığında güncelleyerek, Dijital Devlet'e geçişi sağlayacaklarını vurguladı.

KİRA FİYATLARI ARTIK DENGELENECEK

KAMU İhale Mevzuatı'nı dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceklerini dile getiren Erdoğan, sosyal politikalar alanında engellilerin, yaşlıların ve dezavantajlı grupların hayatın her alanında aktif roller üstlenmelerini temin edeceklerini söyledi. Erdoğan, "sosyal konut projesini" hayata geçireceklerini bildirerek, "Böylece hayat pahalılığının sebeplerinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz. Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere, diğer şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak devam edecek" diye konuştu.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM'

BİR diğer önceliklerinin de istihdam olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyolojide meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz. Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz. Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz. Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz."

TÜSİAD'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ

"Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı" diyen Erdoğan TÜSİAD'a da tepki gösterdi: "Kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim 'komprador burjuvazinin' gönüllü taşeronluğuna soyunan muhalefetedir. Türkiye değişmiştir. Siz de eskiyi hortlatmaya çalışmak yerine, bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız. Kaos baronlarına diyoruz ki, bu millet, sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahipir. Ancak kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de buna göre muamele ederiz."

YÜZYIL REFORM PROGRAMI

ULUSLARARASI sermayeli firma sayısının 83 bini aştığını belirten Erdoğan, "Deprem ve salgın başta olmak üzere çeşitli sebeplerle maruz kaldığımız konjonktürel sıkıntılar geçicidir. Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir. Bölgemizdeki gelişmeler, bu süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Yaklaşık 2 yıldır uyguladığımız yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. Merkez Bankamızın rezervleri 173 milyar doları aşarak tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon düştükçe alım gücü daha artacak, bunun olumlu etkisini de 85 milyonun hepsi bizzat hissedecek. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı hazırladık. Program ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere 5 sütun üzerine inşa ettiğimiz programı milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık" dedi.

'MUHALEFET SORUNU VAR'

BAŞKAN Erdoğan, CHP'ye de gönderme yaparak, "Kavgasız ve şaibesiz bir şekilde karşınızdayız. Demokrasiyi, üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren, hakikatle ilişkisi her geçen gün daha da kopan bir muhalefet sorunumuz vardır. Biz gökten zembille inmedik. Pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliğinin ürünü olarak sahneye çıkmadık. Milletin partisi olarak doğduk ve bugünlere kadar öyle geldik. AK Parti'ye düşmanlık edenler başka örneklere bakıp, hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını, sendelemesini, tökezlemesini beklediler. Daha çok bekleyecekler. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, antidemokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi 'toksik demokrasi' sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunla ciddi biçimde muhatap olduk" dedi. Erdoğan, devletin stratejik kurumları, bakanlıkları, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliklerinin pazar tezgahındaki bir ürün gibi alınıp satıldığını kaydetti.

8 VEKİL DE A TAKIMI'NDA

AK Parti kongresinde açıklanan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan 8 milletvekili kendisine yer buldu. İYİ Parti'den gelen Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş ve Ünal Karaman MKYK'ya girdi. Gelecek Partisi'nden AK Parti sıralarına katılan Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun, MKYK'da yer aldı. Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi oldu.

4 İZMİRLİ LİSTEDE

KONGREDE, yeni dönemde partinin üst kademesinde yer alacak isimlerin listesi belli oldu. MKYK listesinde Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hamza Dağ ile Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görev süresi tamamlanan İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan listede yer alan İzmirliler oldu. Yedek listede de İzmir'den mevcut AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ile İzmir eski milletvekili Cemal Bekle'nin ismi yer aldı.

AK PARTİ'Yİ 2028'E TAŞIYACAK DEV KADRO: MKYK ÜYELERİ

- ABDÜLKADİR Develi

- ABDURRAHMAN Akyüz

- AHMET Baha Öğütken

- AHMET Bilal Kıymaz

- AHMET Büyükgümüş

- AHMET Mücahit Arınç

- ALİ İhsan Yavuz

- AYŞE Keşir

- AZİZ Babuşcu

- BELGİN Uygur

- CENGİZ Tokmak

- CİHAD Terzioğlu

- ÇİĞDEM Karaaslan

- DERYA Ayaydın

- DURSUN Ataş

- EFKAN Ala

- ERKAN Güral

- ERKAN Kandemir

- EYYÜP Kadir İnan

- FAHRETTİN Yahşi

- FATİH Sadullah Selman

- FATİH Şahin

- FATMA Betül Sayan Kaya

- FADİME Zehra Şener

- GÖKHAN Diktaş

- HALİT Yerbakan

- HAMZA Dağ

- HASAN Basri Yalçın

- HAYATİ Yazıcı

- HAYDAR Ali Yıldız

- HİLAL Kalaycıoğlu Koç

- HİLMİ Türkmen

- HÜLYA Terzioğlu

- HÜSEYİN Yayman

- İDRİS Nebi Hatipoğlu

- İSMET Gergerli

- KÜRŞAD Zorlu

- MAHİR Ünal

- MEHMET Kırmızı

- MEHMET Umut Tuncer

- MELEK Duman

- MENDERES Türel

- MESUT Özil

- MUHAMMED Faruk Acar

- MUSTAFA Demir

- MUSTAFA Elitaş

- MUSTAFA Hulki Cevizoğlu

- MUSTAFA Nedim Yamalı

- MUSTAFA Özkan

- MUSTAFA Şen

- NAİM Makas

- NİHAT Zeybekçi

- NİLHAN Ayan

- OSMAN Gökçek

- ÖMER Çelik

- ÖMER Faruk Besli

- ÖMER İleri

- ÖMER Serdar

- ÖNDER Matlı

- SADETTİN Hülagü

- SELÇUK Sümer

- SERAP Yazıcı Özbüdün

- SERPİL Kavrak

- SEVAN Sivacıoğlu

- SEVİLAY Tuncer

- SEYİTHAN İzsiz

- TEMEL Basalan

- TÜRK İslam Karakoç

- UMUT Arman Sonay

- ÜNAL Karaman

- VELİ Arslan

- YUSUF Ziya Yılmaz

- ZAFER Sırakaya

- ZAKİR Avşar

- ZİYA Serdar Kılıç