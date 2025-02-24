İmamoğlu’na 5 davadan 23 yıl hapis istemi

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında farklı gerekçelerle açılan 5 dava bulunduğunu bildirdi.

Bu davaların toplam yaklaşık 23 yıl hapis cezasına denk geldiğini belirten Ongun, İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edildiğini belirterek, "Siyasi tarihimizin hakkında en çok hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istenen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu" demişti. Öte yandan bu konu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da soruldu. Yavaş ise "Biz de basından öğrendik, takip ediyoruz" dedi.

ÖNCEKİ SORUŞTURMALAR

İmamoğlu'na yönelik davaların tamamı şu şekilde:

1- AHMAK DAVASI

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1 İstenen ceza: 2 yıl 11 ay

2-ORDU VALİSİ DAVASI

Türk Ceza Kanunu 125/3-a İstenen ceza: 2 yıl

3- BÜYÜKÇEKMECE DAVASI

Türk Ceza Kanunu 235/1 İstenen ceza: 7 yıl

4- BİLİRKİŞİ DAVASI

Türk Ceza Kanunu'nu 277/1, İstenen ceza: 4 yıl hapis cezası

5- BAŞSAVCI DAVASI

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi İstenen ceza: 7 yıl 4 ay.