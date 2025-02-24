Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına liderlik edecek.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" adımları, ekonomik gelişmeler, Suriye, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

İMRALI'DAN GELECEK ÇAĞRI VE SURİYE'DEKİ YPG VARLIĞI

Bilindiği üzere İmralı'dan yakın bir zaman diliminde çağrı gelmesi öngörülüyor. Kandil'in bu çağrıya uyup uymayacağı, Suriye'deki YPG/PKK bileşenlerinin akıbetinin ne olacağı merak konusu.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Gazze'deki ateşkes ve esir takası süreci pamuk ipliğinde devam ediyor. Trump ve Netanyahu, Gazzelileri tehcir planları içerisinde. Bölgede Filistinliler denklem dışına itilmek isteniyor. Türkiye bu duruma çok sert tepki gösterip karşı çıkıyor.

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE'NİN ALACAĞI ROL

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 3 yuılı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı. Riyad'da ABD ve Rus heyetleri Ukrayna konu başlıklı toplantı yaptı. Eş güdümlü olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul edecek.

Bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.