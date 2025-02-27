Diplomatik kriz İstanbul’da çözülecek

Etkin, girişimci ve insani diplomasisiyle barışın anahtarı olarak görülen Türkiye, bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİK SORUNU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya- Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere ikili ilişkilerini görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes sürecinin yürütülmesi için Washington "özel temsilciler" görevlendirilmesi önerisinde bulundu. Bu özel temsilcilerin biri Ukrayna bir diğeri ise Ortadoğu konusunu çalışacaktı. Ancak Moskova, bu konular da dahil olmak üzere tüm süreçlerin daha sağlıklı yürüyebileceğine atıfla "büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleşmesi" yönünde görüş bildirdi.

DAHA EFEKTİF İLETİŞİM

Moskova ve Washington'da büyükelçiliklerin çalışmalarının canlandırılması durumunda daha efektif ve direkt bir iletişim gerçekleşebileceği kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, haftabaşındaki Ankara ziyaretinde ABD ile diyalog kanallarının tüm konuları kapsayacak şekilde yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını ifade etti. Lavrov, bu anlamda geçtiğimiz hafta teknik düzeyde 2 görüşme gerçekleştirildiğini ve bu hafta kapsamlı istişareler yapılacağını kaydetti. Geçtiğimiz Ekim ayında bir önceki büyükelçi Anatoly Antonov'un görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden onarmak için çalışacağını ifade etmişti.