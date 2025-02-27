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Öcalan'dan PKK'ya çağrı: Silah bırak, kendini feshet

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3. görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan'ın merakla beklenen bildirisini okudu. Teröristbaşı Öcalan örgüte silah bırakma çağrısında bulundu ve 'PKK kendini feshetmeli' mesajını verdi.

AA

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Öcalan’dan PKK’ya çağrı: Silah bırak, kendini feshet

DEM Parti heyeti, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti, görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması düzenledi. Öcalan çağrısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

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