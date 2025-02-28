Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sayın başbakan, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı'nı ve değerli heyetini misafire etmekten memnuniyet duyuyorum.
"FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"
Sayın başbakan, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı'nı ve değerli heyetini misafire etmekten memnuniyet duyuyorum.