Son dakika: Terör örgütü PKK’dan karar: Öcalan’ın çağrısına katılıyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajları sonrası PKK Yürütme Konseyi yeni bir açıklama yaptı. PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve çağrının gereklerine uyacaklarını belirtti.

"ATEŞKES İLAN EDİYORUZ"

PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Öte yandan; Terör örgütü PKK yaptığı açıklamada, örgütü feshe yönelik kongreyi de toplamak için hazır olduklarını belirtti.

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