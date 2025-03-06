Belçika Başbakanı De Wever’den Zelenskiy’ye destek mesajı

Göreve, geçen ay başında gelen Belçika'nın yeni Başbakanı De Wever, olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi ağırladı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan De Wever, "Bugün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimiz konusunda Zelenskiy'yi temin ettim." ifadesini kullandı.

De Wever, mevkidaşına Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kararların masada Kiev ve Brüksel olmadan alınmasını kabul etmeyeceklerini de bildirdiğini kaydetti.

Zelenskiy'nin Brüksel'deki olağanüstü zirveye katılımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle özel önem taşıyor.