Dağ: CHP’nin içinde bile karşılık bulamayacak

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ'dan tartışma çıkaracak İmamoğlu yorumu geldi. Dağ, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu tek adaylı "demokratik ve şeffaf" temayül yoklaması bırakın kamuoyunda, CHP'nin kendi içinde bile karşılık bulmayacaktır" dedi. Dağ, şunları söyledi: "Ön seçim, daha doğrusu temayül yoklamasının sonuçlarının güvenilir ve adil olduğu nasıl kanıtlanacak? Kongrelerinde şaibe iddialarının eksik olmadığı bir partinin, kendi parti görevlileriyle yaptığı bir temayül yoklamasının adil olabileceğine kim inanacak? Tüm CHP yönetimi, üç yıl sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun adaylığı için seferber olmuş durumda. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu tek adaylı "demokratik ve şeffaf" temayül yoklaması bırakın kamuoyunda, CHP'nin kendi içinde bile karşılık bulmayacaktır."