SON DAKİKA: Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Avrupa, Türkiye'nin savunma sistemini radara aldı

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hamleleri dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Savunma sanayiinin gözbebeği ürünlerinden SİPER Hava Savunma Sistemi Avrupa ülkelerinin radarına girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkışları ve hava savunma sistemi SAMP/T'nin Ukrayna'da başarısız olması sonrasında Avrupa ülkeleri gözünü SİPER'e dikti.
TRUMP'A GÜVENEMİYORLAR, SAMP/T ÇUVALLADI
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavırları sonrası güvenlik endişesi yaşıyor. Savunma sanayiini güçlendirmek isteyen Avrupa ülkeleri, SAMP/T savunma füzelerinin Ukrayna'da başarılı bir imtihan verememesinden de endişeli.
GÖZLER TÜRKİYE'NİN MİLLİ SAVUNMA FÜZESİ SİPER'DE
Avrupa ülkeleri, SAMP/T'nin hem başarılı olamaması hem de maliyetinin yüksek olması nedeniyle Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'i radarına aldı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılan sistemlerin 'ciddi operasyonel sorunlar' ile karşılaştığını yazdı. SAMP/T'nin Rusya'nın gelişmiş balistik füzelerini engellemede başarısız olduğunu yazan gazete, "SAMP/T'nin düşük performans göstermesi, yüksek yoğunluklu savaşta güvenilirliği konusunda şüpheler oluşturdu" yorumunda bulundu.
"SİPER ALTERNATİF OLABİLİR"
Avrupa Politika Analizi Merkezi Daimi Araştırmacısı Federico Borsari "Türkiye'nin uzun menzilli SİPER sistemi pahalı Batılı sistemlere daha ekonomik bir alternatif olarak ilgi görebilir" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşması ve savunma planlarına dahil etmek istemesi Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Yunanistan'ın, Avrupa ülkelerinin SİPER'e ilgi göstermesinden de rahatsızlık duyması muhtemel.