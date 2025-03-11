SON DAKİKA: Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Avrupa, Türkiye'nin savunma sistemini radara aldı

"SİPER ALTERNATİF OLABİLİR"

Avrupa Politika Analizi Merkezi Daimi Araştırmacısı Federico Borsari "Türkiye'nin uzun menzilli SİPER sistemi pahalı Batılı sistemlere daha ekonomik bir alternatif olarak ilgi görebilir" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşması ve savunma planlarına dahil etmek istemesi Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Yunanistan'ın, Avrupa ülkelerinin SİPER'e ilgi göstermesinden de rahatsızlık duyması muhtemel.