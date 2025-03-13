Başkan Erdoğan Milletvekilleriyle İftar programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Muhalefet adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem arz ediyoruz. Uzlaşalım el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.

Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim istiyoruz.

Milletimizin 1000 yıllık kardeşliğine sokulan hançeri çıkaralım, emperyalist hedefleri bir kez daha kursaklarında bırakalım.

"TERÖR BİTSİN ACILAR DİNSİN KARDEŞLİĞİMİZ GÜÇLENSİN"

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclisteki siyasi partilerimizin katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlığa tevessül etmeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Gayemiz gayet açıktır, terör bitsin acılar dinsin kardeşliğimiz güçlensin bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz.