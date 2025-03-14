Başkan Erdoğan: 37 bin hekim dışı personel alınacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandı. Bu talebin doğru karşılanması için farklı adımlar atıyoruz. Aile hekimliğinin yeninden yapılandırılması bunlardan sadece bir tanesidir. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasını temin edeceğiz. Sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Hastane, poliklinik sayısının artırılmasından sağlık teçhizatlarının modernleştirilmesine gibi çok önemli işler yaptık. 25 şehir hastanemiz bu kapsamda hizmete girdi. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE ASLA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere ihtiyaç vermek adına inşallah önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği, sağlık sunumunun kalitesinin arttığı, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, aşırı kilo ve teknolojik bağımlılık gibi şeylerin yanı sıra tütün mamullerine olan ilgiliyi azaltmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarında şiddet konusunda zaten en üstte olan hassasiyetimizin değişmediğini söylüyorum. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır.

SAĞLIKTA İSTİHDAM MÜJDESİ

2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.