Başkan Erdoğan Sağlık Çalışanları ile İftar Programı’nda konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan'ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

"COVID SALGININDA ÖNDE SİZLER VARDINIZ"

Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

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