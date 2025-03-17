‘Biz hiziplerin değil milletin partisiyiz’

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kırklareli'nde ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan İnan, "AK Parti'de değerli başkanlarım, istişare kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hizipler savaşı vardır. AK Parti'de güçlü liderlik vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şaibeli kongreler ve kurultaylar vardır. Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz. Türkiye bu zübük siyasetinden çok çekti. Türk siyasetinde ne kadar pil ömürlü kişi varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Ve hepsini de biz yendik, Recep Tayyip Erdoğan yendi, AK Parti yendi" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN SİCİLİ BOZUK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen İnan, "Ey İmamoğlu, senin sicilin de, ahlakın da, bataryan da bozuk. Bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz bunu da böyle bilin. Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız. O nedenle biz Libya'da deniz gibi dalgalanan, Karabağ'da destan yazan, Suriye'deki mazlumları kuşatıp, koruyan, bu al bayrağın altında 'dünya beşten büyüktür' diyerek, dünyadaki bütün adaletsiz düzene meydan okuyan Türkiye'yi tam yirmi kat büyüten ve Türkiye'de teröre diz çöktüren Recep Tayyip Erdoğan'la milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.